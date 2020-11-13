Специальный режим работы организовали на Тенгизском месторождении после вспышки КВИ

Люди распределены по зонам и между собой не пересекаются.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал о том, как изменилась работа на месторождении Тенгиз после вспышки коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что на сегодняшний день на месторождении работают порядка 27 тыс. человек. В феврале их количество составляло 50 тыс.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом на месторождении произошел в апреле. В июле количество зараженных уже превысило 2 тыс. человек.

Большинство людей живут в вахтовых поселках, работают, питаются и перемещаются вместе. Это большая опасность быстрого распространения вируса. Только 27 тыс. граждан Казахстана были мобилизованы из Тенгиза. Жители практически всех регионов страны работают на Тенгизе, поэтому была большая нагрузка, когда не ездили поезда и не летали самолеты. Количество людей сократили до 14 тыс. человек, - отметил глава региона.

Сейчас на месторождении организован особый режим работы.

Люди распределены по зонам и между собой не пересекаются. Максимальная изоляция друг от друга. Санитарный и масочный режимы, конечно, соблюдаются. При этом после стабилизации проект должен продолжаться. Началась обратная мобилизация людей, с 14 тыс. дошли до 27 тыс. человек. Перед выездом на Тенгиз работники обязательно проходят ПЦР-тест, по прибытию выдерживают семь дней карантина. После карантина берется повторный тест, и только после него при отрицательном результате человек допускается на вахту, - пояснил Махамбет Досмухамбетов.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!