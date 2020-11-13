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Тесты на коронавирус "пошутили" над Илоном Маском

Он сделал несколько тестов подряд, которые показали разные результаты.

Фото : Joe Skipper / Reuters13 ноября 2020, 15:25

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск не может понять, болен ли он коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом он написал в своем twitter.

Происходит что-то чрезвычайно фальшивое. Сегодня четыре раза проверяли на ковид. Два теста дали отрицательный результат, два - положительный. Та же машина, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антиген от BD прим.: (Becton, Dickinson and Company), - написал он несколько часов назад.

Ранее известный американский изобретатель заявлял, что не собирается прививаться от коронавируса, когда появится вакцина. Он считает, что коронавирус не коснется ни его, ни его детей. Маск относится к тем людям, которые с критикой относятся к карантинным мерам и считает их нарушением прав человека.


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