Тесты на коронавирус "пошутили" над Илоном Маском

Он сделал несколько тестов подряд, которые показали разные результаты.

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск не может понять, болен ли он коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом он написал в своем twitter.

Происходит что-то чрезвычайно фальшивое. Сегодня четыре раза проверяли на ковид. Два теста дали отрицательный результат, два - положительный. Та же машина, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антиген от BD прим.: (Becton, Dickinson and Company), - написал он несколько часов назад.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Ранее известный американский изобретатель заявлял, что не собирается прививаться от коронавируса, когда появится вакцина. Он считает, что коронавирус не коснется ни его, ни его детей. Маск относится к тем людям, которые с критикой относятся к карантинным мерам и считает их нарушением прав человека.

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