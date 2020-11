Тесты на коронавирус "пошутили" над Илоном Маском

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск не может понять, болен ли он коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом он написал в своем twitter.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.