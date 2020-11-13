66% школьников в Казахстане сталкиваются с насилием и дискриминацией

Нельзя говорить, что "дети сами разберутся" и стоять наблюдателями в стороне.

По данным ЮНИСЕФ Казахстан, 66% детей сталкиваются со школьным насилием и дискриминацией, 44% стали жертвами насилия в школе, 24% совершали акты насилия и дискриминации в отношении других детей в школе. В Казахстане борьбу с буллингом ведет информационно-образовательная кампания "Айналайын SOS", которая начала открытое обсуждение проблемы буллинга и безопасности детей в школе, передает zakon.kz со ссылкой на Казинформ.

Буллинг (травля) - это повторяющееся агрессивное поведение, которое направлено на причинение кому-либо эмоционального или физического вреда. Последствиями для жертвы травли могут стать: трудности в учебе, невозможность сосредоточиться из-за постоянного стресса, постоянные пропуски занятий, так как идти в школу страшно и находиться там мучительно. Одно из последствий - устойчиво сниженная самооценка, неверие в свои силы, искаженный образ себя как "ущербного", "не такого, как надо", тревожные и депрессивные расстройства, в том числе стойкие и тяжелые формы, социальные неврозы, социофобия, сложности с общением, с завязыванием и поддержанием социальных связей, которые будут оставаться долгие годы после школы.

По данным ЮНИСЕФ Казахстан, 66% детей сталкиваются со школьным насилием и дискриминацией, 44% стали жертвами насилия в школе, 24% совершали акты насилия и дискриминации в отношении других детей в школе. Исследование ЮНИСЕФ Казахстан также показывает, что дети, пережившие школьное насилие с элементами унижения и вымогательства, подвержены более высокому риску суицидального поведения.

В СМИ регулярно освещаются случаи различных форм насилия над детьми. Но широкая общественность не всегда видит связь буллинга с детскими суицидами и общим уровнем насилия в обществе. В Казахстане первой информационно-образовательной кампанией против травли (буллинга) в школьной среде стала "Айналайын SOS". Кампания началась с распространения серии социальных плакатов на тему буллинга и безопасности детей в школе. Это первые плакаты в своем роде, которые остро показывают, как дети страдают от всех видов травли. Она связывает распространенные случаи буллинга воедино и показывает, что это системная и масштабная проблема.

Официальный хэштег "Айналайын SOS": #ТравляЭтоБольно. Каждый может под этим хэштегом рассказать свою историю буллинга. Слоган кампании: "Класс - без жертвы. Школа - без травли. Общество - без насилия".

Основные задачи "Айналайын SOS": рассказать, как можно решать проблему буллинга, привлекать внимание тех, кто ответственен за безопасность детей в школах. Кампания "Айналайын SOS" - инициатива медиа-ресурса Peremena.media. Это первое издание в Казахстане для обсуждения трендов современного образования и воспитания детей. Антибуллинговая кампания запущена при грантовой поддержке Internews Kazakhstan.

Наряду с буллингом, в информационном пространстве становится актуальной проблема кибербуллинга. Это травля, оскорбление или угрозы, высказываемые жертве в Интернете, в частности, через сообщения в социальных сетях, чаты, электронные письма.

По словам руководителя Центра детской безопасности "Ангел" Зарины Джумагуловой, кибербуллинг - форма травли именно нашего времени, и она может серьезно навредить детской психике.

Поэтому мы должны учить детей противостоять троллям и самим не быть такими. Мы должны объяснять им, что кроется за отправкой оскорбительных сообщений в мессенджерах или интернете, размещением пренебрежительных комментариев и унизительных фотографий, а также за угрозами и запугиваниями в Сети, - напомнила эксперт.

Согласно исследованиям Национального центра общественного здравоохранения РК, в 2018 году, по крайней мере, один раз, или более 12% подростков от 11 до 15 лет, подвергались кибербуллингу.

К сожалению, бывают случаи, когда зачинщиками травли являются учителя. Они могут оказывать психологическое давление, говорить при всем классе обидные для ребенка слова и даже прямые оскорбления, подавая это как часть воспитания. Такое отношение негативно отражается на психологическом состоянии ребенка. Так учитель может сам стать агрессором или дать сигнал остальному классу, что и другие могут также неуважительно обращаться с конкретным учеником. И дети начинают травить именно этого ребенка, - сказала юрист, координатор антибуллинговой программы "Street Law Kazakhstan" Халида Ажигулова.

По мнению социального работника, психолога Елены Норакидзе, эмпатия и толерантность – то, что мы должны транслировать детям.

Ботан, фрик, жируха... Дети находят "чучело" и начинают травить за непохожесть. А почему так происходит? Наше общество крайне терпимо к насилию, и дети растут в культуре агрессивного поведения взрослых: дома, на улице, в общественных местах. А маскулинное и подавляющее поведение стало нормой во взаимоотношениях подростков. Эмпатия и толерантность - это то, что мы должны транслировать детям, - отметила психолог.

Главный редактор Peremena.media, соавтор проекта "Айналайын SOS" Айжан Мадиходжаева призывает разорвать этот круг насилия, под хэштегом #ТравляЭтоБольно рассказывать свои истории, открыто обсуждать в обществе проблему буллинга.

Мы благодарны детям, которые приняли участие в этом фотопроекте и согласились честно показать, как выглядит травля в наших школах. Кто-то из этих детей сам прошел через буллинг и рассказал свои истории, которые мы постарались отразить в плакатах. А сколько еще у нас детей, которые не могут подать сигнал бедствия? Вот почему в каждом плакате красной нитью проходит этот символ SOS. Мы надеемся, что эти плакаты помогут заговорить о буллинге и детям, и взрослым - всем, кто пережил травлю или сам был агрессором. Травля - это всегда больно, она оставляет шрамы на всю жизнь. Буллинг - это не тот урок, который должны проходить наши дети, - пояснила Айжан Мадиходжаева.

Дия Батенова - редактор Peremena.media, соавтор проекта "Айналайын SOS" считает, нельзя говорить, что "дети сами разберутся" и стоять наблюдателями в стороне. Напротив, совместными усилиями нужно создавать в школах нетоксичную экологичную среду.

Наша основная аудитория – это те, кто находится в школьной системе прямо сейчас. Ученики, родители, педагоги, психологи.. Все вместе мы можем создать в школах нетоксичную экологичную среду. Именно для этого создана кампания "Айналайын SOS". По итогам от лучших казахстанских специалистов в этом вопросе будут разработаны практические советы, программы, информационные плакаты по антибуллингу. Надеемся, что госорганам от образования останется только пойти на диалог - распространять этот опыт повсеместно. А школам мы готовы предоставить информационные плакаты для распространения, - обратилась к казахстанцам Дия Батенова.

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