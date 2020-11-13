76% - новые лица. Байбек подвел итоги второго этапа внутрипартийных праймериз

В электронном голосовании приняли участие более 10 тысяч делегатов-выборщиков, представлявших более 4,5 тысяч первичных партийных организаций.

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек подвел итоги второго этапа внутрипартийных праймериз, сообщает zakon.kz.

Дорогие друзья! На этой неделе прошел второй этап внутрипартийных праймериз, инициированных Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым. Хочу подвести краткие итоги. Первое. Мы завершили формирование партийных списков в маслихаты всех уровней. 6253 партийца вошли в партийные списки "Nur Otan"-а в качестве кандидатов в 216 маслихатов. Как вы помните, на первом этапе в праймериз приняли участие более 10 тысяч кандидатов. В общереспубликанском онлайн-голосовании с 1 по 4 октября участвовало более 662 тысяч человек или 84% всех нуротановцев, - написал Бауыржан Байбек.

В рамках же второго уровня праймериз на районных и городских партийных конференциях в электронном голосовании приняли участие более 10 тысяч делегатов-выборщиков, представлявших более 4,5 тысяч первичных партийных организаций.

Все конференции и дебаты транслировались в онлайн-режиме в социальных сетях, что обеспечило открытость и прозрачность процесса выборов.

Второе. Сформированы народные списки "Nur Otan"-а, - написал он.

Как показал анализ, представленность женщин увеличилась с 22 до 34%, молодежи - в 3,5 раза, с 7 до 24%. Средний возраст по сравнению с действующим составом маслихатов омолодился на 7 лет – с 51 года до 44 лет.

24% партийных списков составляют действующие депутаты, а 76% - новые лица. Это позволило удовлетворить запрос общества на обновление.

При этом в партию вступило более 42 тысяч новых сторонников. Более 1000 из них приняли участие во внутрипартийных выборах, каждый 3-й вошел в партийные списки "Nur Otan"-а.

Третье. На партийных конференциях утверждены районные и городские предвыборные программы, - написал Байбек.

В рамках реализации концепции Президента Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство" все проекты программ были широко обсуждены в ходе праймериз с населением. Более 80% из 17 тысяч предложений и замечаний граждан учтены в принятых региональных программах.

И четвертое. Итоговый список в Мажилис от партии будет утвержден 25 ноября на XX Съезде "Nur Otan"-а, -написал он.

По итогам дебатов уже определились 723 победителя, которые войдут в партийные списки 14 областей. Из них 236 человек примут участие в областных дебатах на следующей неделе для включения в партийный список Мажилиса от "Nur Otan"-а.

Кандидаты от столицы, Алматы и Шымкента уже избраны. С результатами электронного голосования можно ознакомиться на сайте Primaries.kz.

Как отмечают сегодня в экспертном сообществе, праймериз партии позволил добиться главного - сформировать на конкурентной, открытой и прозрачной основе корпус потенциальных депутатов, отобранных из числа наиболее авторитетных и пользующихся доверием общества людей.

Таким образом, "Nur Otan" на практике реализовал принцип "Сильные лидеры – Сильная партия", объявленный Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым в рамках "перезагрузки" правящей партии.

Бауыржан Байбек, что праймериз, как успешно зарекомендовавший себя в передовых странах демократический инструмент, станет неотъемлемой частью партийно-политической системы, создав условия для формирования новой политической культуры в нашем обществе.

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