Серийный потрошитель умер от коронавируса в тюрьме

Он отбывал пожизненный срок за убийство 13 женщин и попытку убийства еще семерых.

Питер Сатклифф, британский серийный убийца, известный как "Йоркширский потрошитель", умер от коронавируса в возрасте 74 лет, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Он страдал от сопутствующих заболеваний до того, как сдал положительный результат на Covid-19.

Сатклифф был осужден в 1981 году за убийство 13 женщин и попытку убийства еще семерых между 1975 и 1980 годами. Убийца провел много лет в психиатрической больнице. Его перевели в тюрьму только в 2016 году, где оставался отбывать пожизненный срок.

Бывший полицейский Боб Бриджсток, который работал над поимкой убийцы, сказал, что "не будет проливать никаких слез" по поводу его смерти.

Первой жертвой Сатклиффа стала 28-летняя Уилма Маккенн, которую он ударил молотком и нанес множество ударов ножом.

Ее сын Ричард Маккенн, которому тогда было всего пять лет, сказал, что многие семьи жертв маньяка могут быть рады этой новости, "и они имеют полное право чувствовать себя так".

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