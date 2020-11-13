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Еще 362 поста "Сергек" планируют установить в Алматы

На сегодняшний день в Алматы установлено 414 постов - 2050 камер.

Фото : Basnews.kz13 ноября 2020, 16:23

В Алматы планируют установить дополнительные 362 поста "Сергек", передает zakon.kz.

По информации ДП Алматы, по итогам десяти месяцев удалось сократить количество ДТП по всем линиям на 27,8%.

В частности, с пострадавшими на 35%, погибшими на 48,6%, раненными на 36,4%, с участием детей на 43,4%.

В целях профилактики и снижения ДТП нами совместно с Акиматом разработан и дан на утверждения Комплексный план по совершенствованию организации дорожного движения и повышению дорожной безопасности в городе Алматы на 2021-2023 годы. Реализация плана позволит увеличить пропускную способность на 25-30%, снизит аварийность на 15-20% и улучшит экологическую ситуацию в городе до 10%, - сказал начальник ДП города Канат Таймерденов.

Он напомнил, что в Алматы установлено 414 постов - 2050 камер.


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