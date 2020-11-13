Разъяснения по "красной зоне" дал главный санврач Костанайской области

Регион вошел в "красную зону" по росту числа заболевших короновирусом.

В связи с многочисленными вопросами поступающими от населения в адрес санслужбы главный санитарный врач региона Владимир Нечитайло разъяснил меры по дальнейшему действию карантина в области на специально организованном брифинге, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что новых ограничений в регионе пока не будет, так как в режиме строгого карантина жители живут с 9 ноября.

"Красная зона" условное понятие, которое дается по ряду показателей состояния заболеваемости населения отметил главный санврач области. - Расчет производится по компьютерной программе, который и говорит о том, что область является неблагополучной и должны быть приняты определенные ограничительные меры. Рост заболеваемости у нас был намного раньше и мы предусматривали, что такая ситуация произойдет и все ограничительные меры были приняты 9 ноября.

Владимир Нечитайло привел цифры по заболеваемости. Основная масса заболевших отмечается в Костанае.

Он также напомнил, что в области действуют мониторинговые группы по выявляемости нарушений карантинных ограничений, как среди объектов предпринимательства, так и среди населения.

Костанайцы продолжают нарушать правила карантина тем самым подвергая себя опасности заражения. Так, только за вчерашний день было проведено 359 проверок, из которых на 93 объектах были выявлены нарушения, в основном они касались масочного режима.

Главный санврач еще раз обратился к жителям региона и попросил их строго соблюдать карантин для того, чтобы не увеличить дальнейший рост заболеваемости, который может привести к дополнительным ограничительным мерам:

нужно строго соблюдать те ограничительные меры, которые уже приняты. Только строгое соблюдение карантинных мер может послужить тому, что заболеваемость снизится и мы сможем придти к постепенному ослаблению карантина.

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