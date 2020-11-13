Более 400 школ перейдут в штатный режим работы в Акмолинской области

По заявлениям родителей в 1-5 классах будет организовано 2936 дежурных групп, в которые будут обучаться более 38 тысяч учащихся.

В регионе со второй четверти более 400 школ с контингентом до 300 учащихся планируется перевести в традиционный режим работы, передает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Как сообщил руководитель управления образования области Бейбит Жусупов на брифинге в Региональной службе коммуникаций, 416 школ области с численностью учащихся 35 тысяч человек будут переведены в традиционный формат работы, 139 школ с 56 тысячами учащихся на дистанционное обучение.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 10 ноября и по заявлениям родителей в 1-5 классах будет организовано 2936 дежурных групп, в которые будут обучаться более 38 тысяч учащихся.

Данные группы не будут функционировать в школах городов Кокшетау, Степногорск, Жаксынского, Атбасарского, Бурабайского районов. Дежурные классы будут работать в 1-х классах с охватом 826 учащихся , во 2-х классах – 711, в 3-х классах – 665, в 4-х классах - 592, в 5-х – 142.

На сегодня организации образования оснащены средствам санитарной безопасности и дезинфицирующими средствами. В наличие имеются пирометры, санитайзеры, дезинфицирующие коврики, бактерицидные лампы, урны для утилизации масок, а также есть запас дезинфицирующих средств до конца этого года, - отметил спикер.

К слову, по состоянию на 13 ноября этого года в области среди школьников зарегистрировано 19 случаев лабораторно подтвержденных COVID-19, 7 случаев среди педагогов школ, 9 случаев среди воспитанников детских дошкольных учреждений, 6 случаев среди сотрудников дошкольных учреждений.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!