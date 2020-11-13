Участие инвалидов в политической и общественной жизни обсудили в ЦИК

По итогам заседания рабочей группы при ЦИК РК принята резолюция.

На заседании рабочей группы при Центральной избирательной комиссии РК обсудили вопрос по обеспечению избирательных прав инвалидов, передает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", Уполномоченный по правам человека в РК, посол по особым поручениям МИД РК, представители Минтруда, офиса Программ ОБСЕ в городе Нур-Султан, депутаты Парламента РК, представители ЦГО, общественных объединений инвалидов.

Цель мероприятия - информирование широкой общественности о ключевых принципах Конвенции ООН о правах инвалидов в части политического и общественного участия лиц с инвалидностью, о проведенной работе Центризбиркома по обеспечению избирательных прав инвалидов, стандартах ОБСЕ в области политического участия лиц с инвалидностью, результатах базового исследования по инклюзивности и доступности Парламента Республики Казахстан, а также совместной работы в этом направлении государства, НПО и международных организаций, - рассказали в ЦИК.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, одной из важнейших задач Центризбиркома является реализация всех необходимых условий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. В этой связи Центризбиркомом проводится системная работа в данном направлении.

Так, в 2018 году в Конституционном законе РК "О выборах в РК" впервые закреплены нормы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.

В нынешней избирательной кампании введено еще одно новшество - это обеспечение сурдопереводом онлайн-трансляций всех заседаний Центральной избирательной комиссии. Эта мера будет содействовать повышению информированности граждан с ограниченными возможностями, считают в ЦИК.

В свою очередь об обеспечении доступа лиц с инвалидностью к избирательным процессам на всех уровнях рассказал член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев. Он сообщил, что Центризбиркомом в рамках проводимой работы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями:

- была проведена инвентаризация всех участковых избирательных комиссий на доступность для граждан с ограниченными возможностями;

- актуализирована Интерактивная карта доступности "Доступная среда";

- принято постановление ЦИК РК "О вопросах обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями при проведении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, назначенных на 10 января 2021 года". Местным исполнительным органам были даны соответствующие поручения о необходимости принятия мер по обеспечению условий на избирательных участках для граждан с ограниченными возможностями.

- обновлен состав Рабочей группы при ЦИК РК по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.

- заключены меморандумы о сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов;

- во исполнение соглашения между ЦИК РК и МТСЗН РК проведено селекторное заседание с департаментами труда и управлениями занятости и социальной защиты населения регионов о необходимости обеспечения условий для граждан с ограниченными возможностями;

- министерством было направлено поручение акимам областей, городов республиканского значения и столицы о необходимости проведения работы по обеспечению доступности избирательных участков гражданам с ограниченными возможностями;

- Центризбиркомом актуализирована памятка для избирателей с ограниченными возможностями о выборах в Республике Казахстан. Данная памятка будет направлена членам Рабочей группы и общественным объединениям инвалидов.

По итогам заседания рабочей группы при ЦИК РК по обеспечению избирательных прав инвалидов и Круглого стола была принята резолюция по обеспечению участия лиц с инвалидностью в политической и общественной жизни общества.

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