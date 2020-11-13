Болезнь Джобса, Паваротти и Франклин: как не стать жертвой рака поджелудочной железы

Ноябрь – месяц осведомленности о раке поджелудочной железы. Это заболевание встречается реже, чем другие формы онкологии, но при этом является одним из самых агрессивных и смертоносных.

По данным Национального института рака (SEER) в США, только около 8% всех людей с раком поджелудочной железы продолжают жить через пять лет после постановки диагноза. Согласно статистическим данным Global Cancer за 2018 год рак поджелудочной железы занимает 11 место по распространенности и 7 место он занимает по смертности во всем мире. Но в США, где статистике отводится более значительная роль, это заболевание находится на 3 месте по смертности.

В целом, уровни заболеваемости и смертности при раке поджелудочной железы практически одинаковы — болезнь не дает о себе знать до тех пор, пока лечение становится практически невозможным.

Увы, без своевременной диагностики шанс справиться с раком поджелудочной железы равняется нулю — болезнь погубила много богатых и знаменитых людей, таких как, основатель компании Apple Стив Джобс, знаменитый тенор Лучано Паваротти и "королева соула" Арета Франклин. Проблема в том, что рак дает метастазы в печень, это в свою очередь ведет к тому, что раковые клетки распространяются в крови, а значит и во всем организме.

Почему рак поджелудочной железы настолько смертоносен, как не пропустить его первые симптомы, и кто сильнее остальных рискует от него пострадать, поделился своим мнением в беседе с редакцией zakon.kz заведующий Центром гепатологии, гастроэнтерологии и трансплантации органов Национального научного онкологического центра, врач гепатопанкреатобилиарный хирург, онколог, главный внештатный трансплантолог УЗО г. Нур-Султан, вице-президент ассоциации "GNT Group Astana" Жанат Спатаев.

На сегодняшний день рак поджелудочной железы остается одним из смертоносных, злокачественных новообразований с печальным прогнозом. Существует такой показатель в статистике как, соотношение смертности и заболеваемости. И у этого заболевания этот показатель очень высокий – 94%. Сама болезнь протекает бессимптомно. Зачастую на общие симптомы, такие как слабость, утомляемость, люди не обращают должного внимания. А специфических симптомов на ранних стадиях нет. И только при появлении ярко выраженных болей, желтушности кожных покровов, что, как правило, происходит уже на 3-4 стадии заболевания, пациент обращается к врачам. Но в таких случаях хирургия уже не возможна. И если с раком молочной железы люди могут жить более 20 лет, то выживаемость при раке поджелудочной железы без операции составляет 6 месяцев, а с операцией (частичная либо полная резекция поджелудочной железы) – до 40 месяцев, - рассказал Жанат Спатаев.

- На какие симптомы рака поджелудочной железы необходимо обратить внимание?

- Следует отметить, что на ранней стадии симптомы рака поджелудочной железы имеют схожесть с признаками других заболеваний: запор, слабость, общее недомогание, рвота и тошнота. Иногда у человека подозревают язву желудка или заболевание желчного пузыря. Последнее, связанное с тем, что желчный пузырь увеличивается в размерах из-за блокирования опухолью желчного протока.

При более поздних стадиях заболевания наблюдаются ярко выраженные симптомы, одним из которых является – желтуха. Это связано с накоплением билирубина или желчи в кровотоке. Желчный проток проходит через поджелудочную железу, поэтому, когда раковые клетки растут рядом с головкой поджелудочной железы, опухоль может сдавливать желчный проток, что заставляет желчь возвращаться в кровоток.

Наряду с желтухой ключевым симптомом является боль в верхней части живота или в спине. Дело в том, что поджелудочная железа находится глубоко в брюшной полости, поэтому иногда раздражаются нервы вокруг позвоночника.

Также к характерным симптомам относятся темная моча, зуд и светлый стул.

Еще один важный симптом – беспричинная и быстрая потеря веса. Так как поджелудочная железа играет важную роль в переваривании жиров, то из-за опухоли желчь и ферменты железы не попадают в кишечник. В итоге непереваренный жир выходит вместе с калом, что и вызывает потерю веса – отметил врач.

Описанные выше признаки должны настораживать людей, поэтому при их обнаружении необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу.

- А каковы причины этого заболевания? Какие факторы, повышающие риск возникновения рака поджелудочной железы, можно выделить?

- На данный момент, доказательная медицина с уверенностью указывает только на 2 фактора: курение и возраст.

Но наряду с этим выделяют факторы, относительно повышающие риск возникновения этой патологии– злоупотребление алкоголем, обилие жирной и острой пищи, сахарный диабет, цирроз печени, а также предраковые патологии, к которым относятся аденома поджелудочной железы, хронический панкреатит, киста поджелудочной железы. Особое место занимает наследственный хронический панкреатит, который в 50 раз увеличивает относительный риск развития рака поджелудочной железы.

Помимо этого, к факторам риска относят лишний вес. При индексе массы тела выше нормы, риск развития рака поджелудочной железы повышается примерно в 1,5 раза. Избыточный вес в подростковом возрасте увеличивает вероятность развития рака поджелудочной железы в будущем в 4 раза у женщин и в 3,7 раза у мужчин.

- Как диагностируют это заболевание и куда нужно обращаться, чтобы не допустить запущенного состояния в случае болезни?

- Как отмечалось выше коварность этой патологии заключается в бессимптомном течении на ранней стадии, а также с затруднением диагностики. Дело в том, что онкомаркеры не всегда показывают наличие рака в организме человека. Данные не дают и исследования крови, мочи, клинические анализы. Показать наличие проблемы может только УЗИ, КТ и МРТ. Но и здесь все зависит от специалиста, который будет расшифровывать данные исследований. Безусловно, что это должен быть специалист с большим опытом в области онкологии и гастроэнтерологии.

Кроме того, в условиях обычных стационаров, где не делают операций на поджелудочной железе, могут и не заметить это злокачественное образование. Поэтому если возникли подозрения по поводу опухоли поджелудочной железы, то правильным будет обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу общей практики, который для установки предварительного диагноза назначит необходимые инструментальные исследования и направит к профильному специалисту. В случае подтверждения диагноза пациент будет направлен в специализированную клинику, где непосредственно этой проблемой занимаются врачи-онкологи и радиологи и имеется соответствующее оборудование для глубокого обследования и лечения, - подытожил Жанат Спатаев.

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