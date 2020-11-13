Саперы проверили сумку на перекрестке в Алматы

Движение на некоторое время было перекрыто. В пресс-службе ДП города дали объяснение происходящему.

В алматинских соцсетях появилось видео, на котором люди в спецодежде проверяют сумку около проезжей части на пересечении проспекта Гагарина и улицы Жандосова, сообщает zakon.kz.

Движение на некоторое время было перекрыто. В пресс-службе ДП города дали объяснение происходящему.

На пересечении Гагарина – Жандосова найдена сумка, которая вызвала подозрения. В рамках первичного реагирования к месту подтянулись представители всех экстренных служб, были проведены проверочные мероприятия.

В 17:55 был объявлен отбой, никакой опасности сумка не представляла. Горожан, сообщивших о ней поблагодарили за бдительность.

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