В Петропавловске строится новый учебно-лабораторный корпус Kozybaev University

Сдать в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус планируется в декабре 2021 года.

Данный проект, входящий в комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2018-2021 годы, реализуется по программе "Дорожная карта занятости 2020", передает zakon.kz.

В новом 11-этажном комплексе "Kozybaev University teaching and research center" общей площадью более 80 тысяч квадратных метров будут расположены 73 лаборатории по инженерии и цифровым технологиям, транспорту и машиностроению, энергетике, радиотехнике и медицине.

Все они будут использованы не только для образовательной, но и для исследовательской деятельности. Лаборатории по инженерии, сельскому хозяйству и естественно-научному направлению будут аккредитованы, что даст возможность проводить достоверные исследования в регионе и РК.

Новый корпус с современным оборудованием позволит сделать североказахстанский университет более конкурентоспособным, готовым к приему большего количества студентов и выпуску высококвалифицированных специалистов. Кроме того, ожидается, что реализация этого проекта позволит уменьшить количество выпускников школ СКО, которые выезжают для получения высшего образования за пределы региона.

Сдать в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус "Kozybaev University teaching and research center" планируется в декабре 2021 года.

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