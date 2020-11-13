Застрявших фур на казахстанско-кыргызской границе нет - Минфин РК

Пункт пропуска "Карасу" осуществляют свою деятельность в штатном режиме.

Информация о скоплении 300 грузовых автотранспортных средствах на казахстанско-кыргызской границе не подтверждена и не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве финансов РК, передает zakon.kz.



В ведомстве напомнили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, с 10 ноября Главным государственным санитарным врачом Казахстана подписано постановление, в соответствии с которым необходимо наличие ПЦР-теста у иностранных водителей, въезжающих в страну.

В отношении граждан Казахстана ПЦР-тестирование проводится непосредственно на территории автомобильных пунктов пропуска, иностранные граждане без отрицательного ПЦР-теста на территорию страны не допускаются, при этом данное требование не распространяется на водителей, осуществляющих транзитные перевозки через территорию Казахстана.

В этой связи на автомобильных пунктах пропуска Жамбылской области выставлены мобильные санитарные посты Санитарно-эпидемиологической службы, которые проверяют наличие ПЦР-теста у водителей.

Отмечается, что МИД РК за пять дней до вступления в силу постановления Главного санитарного врача проинформировало страны Союза о планируемых изменениях и требованиях при пересечении границы Казахстана. Также непосредственно на всех автомобильных пунктах пропуска заблаговременно проводилась разъяснительная работа, и все водители были предупреждены о новых условиях.

Вместе с тем, у большинства иностранных водителей результаты ПЦР-теста отсутствуют, в связи с чем, по состоянию на 08:00 13 ноября на казахстанско-кыргызской границе со стороны Кыргызстана в районе автомобильного пункта пропуска "Ак-тилек" (сопредельный пункт пропуска со стороны Республики Казахстан - "Карасу", Жамбылская область) образовалось скопление порядка 100 автотранспортных средств. При этом согласно сведениям Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики по состоянию на 13:00 скопление автотранспортных средств уменьшилось до 30 единиц. Информация о скоплении 300 грузовых автотранспортных средствах не подтверждена и не соответствует действительности, - сообщили в Минфине.

Должностные лица органов государственных доходов на автомобильном пункте пропуска "Карасу" осуществляют свою деятельность в штатном режиме, скопление автотранспортных средств со стороны Казахстана отсутствует.

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