Поезд сбил восемь лошадей в ЗКО
Хозяйку животных привлекли к административной ответственности.
Фото : m2ch.hk13 ноября 2020, 18:38
Авария произошла 11 ноября поздно вечером на разъезде "Пепел" в Бурлинском районе, сообщает zakon.kz.
Машинист грузового поезда заметил животных, пасущихся на железнодорожных путях, и попытался экстренно затормозить. Но остановить поезд вовремя не удалось. Восемь лошадей погибли, передает портал Мой Город.
Хозяйку животных нашли и привлекли к административной ответственности по статье 559 КРКоАП "Нарушение правил проезда гружевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог". Ей назначен штраф в размере 5 МРП.
С начала текущего года всего зарегистрировано 1628 фактов экстренного торможения поездов, связанных с нахождением скота на железнодорожном полотне. За выпас скота в полосе отвода железных дорог всего к административной ответственности привлечено 1 124 правонарушителя. Транспортная полиция вновь напоминает, что выход животных на железнодорожные пути создает угрозу безопасному движению поездов. Экстренное торможение может нанести непоправимый вред здоровью и жизни пассажиров, ущерб перевозимому грузу. При столкновении с животными повреждается локомотив, дорога несет убытки. Также возникают нарушения в графике движения поездов, - отметил начальник управления административной полиции ДП на транспорте Жасулан Байкенов.
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