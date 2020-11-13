В Алматы снизился уровень преступности – ДП города

Улучшена раскрываемость уголовных правонарушений на 11,6%.

В ДП Алматы заявили о снижении уровня преступности в городе, передает zakon.kz.

Об этом сообщил начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов во время онлайн-брифинга.

По его данным, за 10 месяцев текущего года преступность в городе сократилась по всем направлениям на 47,5%. В городе сохраняется стабильная и контролируемая обстановка.

По итогам текущего года преступность в городе сократилась по всем направлениям на 47,5%. Сократилось количество разбоев в 2,0 раза, изнасилований в 2,1 раз, грабежей в 2,2 раза; краж чужого имущества в 2,4 раза, краж из квартир в 3,0 раза, краж авто в 2,6 раз, краж из салона авто на 37,5%, краж боковых зеркал в 2,5 раз, хулиганств в 2,1 раз, мошенничеств на 22,5 %. Кроме того, сократилось количество правонарушений, совершенных в общественных местах в 2,9 раз, на улицах в 3,5 раз, несовершеннолетними на 35,3%, группой лиц на 18,9%, ранее совершавшими на 17,5 %, в семейно-бытовой сфере на 32,4 %, - сказал Канат Таймерденов.

Вместе с тем, сообщается, что улучшена общая раскрываемость уголовных правонарушений по всем линиям на 11,6%:

разбоев на 6,6%;

краж чужого имущества на 6,9%;

краж из квартир на 12,6;

грабежей на 19,9%;

завладений транспортных средств на 5,6%;

хулиганств на 13,6%, мошенничеств на 6,7%.

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