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Жапаров поблагодарил Токаева за поддержку Кыргызстану в непростой период

Президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на комплексное углубление союзнических отношений с Кыргызской Республикой.

Фото : Акорда13 ноября 2020, 19:11

По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства с исполняющим обязанности Президента, Премьер-министром Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает zakon.kz.

Собеседники, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, передает Акорда.

В ходе беседы Садыр Жапаров поблагодарил Президента и весь народ Казахстана за неизменную поддержку и помощь Кыргызстану в этот непростой период.

В свою очередь Глава государства подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на комплексное углубление союзнических отношений с Кыргызской Республикой.

Мы заинтересованы в политически стабильном и экономически процветающем Кыргызстане. Казахстан всегда поддерживал и будет поддерживать братскую нам страну в трудные времена, - отметил Касым-Жомарт Токаев.


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