Международная конференция по наследию Абая прошла в Караганде

Творческое наследие великого мыслителя и хакима Абая - это духовное богатство казахского народа, не теряющее векового значения.

В Карагандинском университете имени академика Е. А. Букетова состоялась Международная научно-практическая конференция "Ұлы Абайдың мұрасы - ұрпақтарға тағылым", посвящённая 175-летнему юбилею великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. В режиме ZOOM и офлайн в ней приняли участие зарубежные и казахстанские учёные-абаеведы, общественные и государственные деятели, представители интеллигенции, передает zakon.kz.

Они говорили о вкладе Абая в сокровищницу мировых духовных ценностей и влиянии его творчества на развитие литературы в целом.

Заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов от имени главы региона Жениса Касымбека поздравил всех участников конференции со столь важным событием.

В этом году общественность Карагандинской области, как и все казахстанцы, является свидетелем мероприятий, посвящённых 175-летию великого духовного деятеля Абая Кунанбайулы. В центре Караганды именем Абая названа улица, в Абайском районе открыт памятник поэту. И сегодняшняя конференция - продолжение этих событий. Абая знают далеко за пределами Казахстана. Об этом свидетельствует участие в онлайн-встрече учёных из Турции и России. В произведениях Абая заложены идеалы страны. И мы все должны из поколения в поколение чтить его наследие, - отметил Абзал Нукенов.

Общественный и государственный деятель Сауытбек Абдрахманов в своём выступлении подчеркнул, что юбилей Абая - это юбилей всего народа.

Ни в одной стране мира поэта или писателя не называют дедушкой. А мы называем Абая ата. Говорим: как сказал наш дедушка Абай, по словам нашего дедушки Абая… Поскольку Абай для нас не только поэт, просветитель, философ, оратор, он нам близок и как наш родной дед. Абай - учитель всего народа! - заключил Сауытбек Абдрахманов.

Гарифолла Есим, академик Национальной академии наук РК, абаевед, общественный и государственный деятель, отметил, что в год юбилея Абая о нём стали говорить не заученными книжными словами, а так, как подсказывает сердце. Тем самым творчество Абая и его личность стали близки многим казахстанцам.

В газете "Егемен Қазақстан" была опубликована статья Касым-Жомарта Токаева "Абай - духовный реформатор". Словосочетание "духовный реформатор" имеет очень большое значение. Когда оно исходит из уст Главы государства, многие прислушиваются и задумываются. Сейчас, я думаю, мы подошли к пониманию наследия Абая, - сказал Гарифолла Есим.

На конференции звучали доклады о наследии Абая, его духовно-нравственных ценностях и роли его творчества в мировой литературе.

Так, профессор из Турции Аляз Ахмет в своём труде "Абайды тану - ақиқатты тану" отметил, что творческое наследие великого мыслителя и хакима Абая - это духовное богатство казахского народа, не теряющее векового значения. А его "Слова назидания" - философское произведение, которое показывает мудрость нации и культуру страны на новом уровне.

Затем состоялось пленарное обсуждение, где были рассмотрены актуальные проблемы современных научных исследований в области абаеведения и роль произведений великого мыслителя в воспитании подрастающего поколения.

На пленарном заседании также прошла презентация книги "Абай", автором которой является наш земляк учёный-филолог, айтыскер, акын Аманжол Альтаев. Автор труда отметил, что многие не стремятся понять Абая, а ограничиваются лишь восхвалением его творчества и личности. Не делают выводов из его критики и не следуют в обыденной жизни его примеру. Но долг старшего поколения - разобраться в сути наследия Абая и привить любовь к его творчеству своим детям и внукам. А также стремиться воспитывать их в духе наставлений выдающегося философа.

Я подготовил книгу "Абай", чтобы внести свой вклад к юбилею великого мыслителя. Цель Абая - добиться успеха и процветания страны. Идеи Абая - классический пример модернизации сознания без потери национальной идентичности, - отметил автор книги.

В завершение конференции научно-исследовательский институт "Академия Абая" при ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва подарил библиотеке Карагандинского университета книги из серии "Академия Абая".

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