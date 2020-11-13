В Восточном Казахстане закупили проверенное лекарство от COVID-19 

Опыт коллег из других стран показал, что этот медикамент является действенным.

Препарат "Фавипиравир" могут назначить больным с легкой и средней степенью тяжести протекания коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Опыт коллег из других стран показал, что этот медикамент является действенным в лечении КВИ, и поскольку на сегодняшний день эпидситуация в регионе остаётся напряженной, было принято решение выделить средства на закуп "Фавипиравира". Его необходимо начинать применять незамедлительно после выявления COVID-19 в легкой или средней степени. Клинические испытания препарата подтвердили его действенность, более того "Фавипиравир" уже активно используют в ряде соседних стран. Важно, что медики перед назначением обязаны объяснить пациентам и родственникам необходимость приема этого препарата и его клиническую эффективность.

В регионе сформирован стабилизационный фонд жаропонижающих и противовирусных медикаментов, что касается других лекарств от КВИ, то специалисты областного управления здравоохранения пояснили, что закупают только то, что на сегодняшний день уже признано эффективным в борьбе с коронавирусом, передает Инфоцентр ВКО.

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