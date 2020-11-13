В ВОЗ назвали действенное средство от страха перед коронавирусом

Важно придерживаться распорядка дня.

Стресс и беспокойство в период пандемии — нормальное явление. Для борьбы с ними стоит придерживаться распорядка дня, здорового питания и физической активности, сообщает zakon.kz.

Такой способ раскрыли в ВОЗ, пишет РИА Новости.

Неизвестность и неопределенность приводят к стрессовому состоянию. В период пандемии в сознании граждан плотно "поселился" страх заболеть. Также не прибавляет оптимизма постоянное ожидание каких-либо новых ограничений.

В организации отметили, что такие локдауны, возможно, спровоцируют психические расстройства или усугубят уже имеющиеся. Многие также могут столкнуться с увеличением количества употребляемого алкоголя и наркотиков, а также с бессонницей и беспокойством.

В ВОЗ подчеркивают, что в период пандемии важно заботиться не только о физическом, но и психическом здоровье. В этом плане каждый сам может многое сделать для своего психического благополучия. Например, важно придерживаться распорядка дня: вставать и ложиться спать в одно и то же время, регулярно принимать пищу и следить, чтобы рацион был здоровым и сбалансированным. Необходимо также регулярно заниматься спортом, выделять время на работу и отдых, а также на хобби.

Ранее в ВОЗ объяснили отличия симптомов коронавируса и гриппа.

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