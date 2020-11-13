Рудные запасы месторождения Кызыл увеличены на 25%

Минеральные ресурсы Кызыла составляют 15,6 млн тонн руды со средним содержанием 4,0 г/т и общим объемом золота 2 млн унций.

После первичной оценки запасов Восточного Бакырчика в 2,2 млн унций золота Polymetal объявляет о 25-процентном увеличении рудных запасов Кызыла до 10,3 млн унций, сообщает zakon.kz.

По словам главного исполнительного директора Группы Polymetal Виталия Несиса, существенные запасы Восточного Бакырчика позволяют увеличить срок отработки Кызыла до 30 лет. При этом открытая добыча продолжится до 2036 года.

Согласно первичной оценке в соответствии с кодексом JORC, рудные запасы Восточного Бакырчика по состоянию на 1 апреля этого года составляют 18,8 млн тонн руды со средним содержанием 3,7 г/т и общим объемом золота 2,2 млн унций, 80% из которых будет добыто подземным способом.

Общие рудные запасы Кызыла, соответственно, увеличились до 59,3 млн тонн руды со средним содержанием 5,4 г/т и общим объемом золота 10,3 млн унций. Таким образом, количество золота выросло на 25%, по сравнению с предыдущим отчетом по запасам на конец 2019 года.

Запасы для открытых горных работ выросли на 9% до 4,3 млн унций золота при среднем содержании 4,9 г/т. Запасы для подземных горных работ увеличились на 40% до 6 млн унций при среднем содержании 5,8 г/т.

Запасы Восточного Бакырчика увеличили общий срок жизни месторождения на 5 лет, а именно до 2050 года, а продолжительность открытых горных работ на 6 лет или до 2036 года. Средний коэффициент вскрыши на протяжении всего срока отработки карьера Восточного Бакырчика составляет 27 т/т.

Обновленный горный календарь разработан с учетом увеличившейся мощности обогатительной фабрики, которая достигнет 2,2 млн тонн руды в год в 2022 году по сравнению с 2 млн тонн руды в год ранее.

Новая оценка рудных запасов Восточного Бакырчика учитывает данные геологоразведочных работ в 2015-2020 годах объемом 29,9 км бурения – 168 скважин.

Минеральные ресурсы Кызыла составляют 15,6 млн тонн руды со средним содержанием 4,0 г/т и общим объемом золота 2 млн унций.

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