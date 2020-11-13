Тяжелый год - YouTube отказался от традиционной подборки лучших роликов

Видеосервис выпускал ролики YouTube Rewind с 2010 года.

YouTube не станет выпускать традиционный ролик-подборку с отсылками к самым популярным роликам, клипам и трендам Rewind по итогам 2020 года, передает zakon.kz.

Об этом компания сообщила в своем Twitter.

С 2010 мы завершали каждый год Rewind, вспоминая наиболее влиятельных создателей контента, интересные видео и тренды. Rewind изначально предназначался для празднования, вне зависимости от того, нравится он вам или… только вспомните 2018 год. Однако 2020 год оказался другим. Делать вид, что это не так, кажется нам неправильным. Поэтому в этом году мы решили взять перерыв с Rewind. Мы знаем, что многое хорошее в 2020 году было создано вами. Вы выискивали способы поднять людям настроение, помочь справляться и заставить из смеяться. Вы сделали тяжёлый год, действительно, лучше".

Видеосервис выпускал ролики YouTube Rewind с 2010 года. Пользователям они далеко не всегда нравились. Так Rewind-2018 стал самым ненавистным в истории YouTube, так как набрал 18 миллионов дизлайков при 2,9 миллиона лайков.

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