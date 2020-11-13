"Сарыарка" одолела "Бейбарыс" в домашнем матче

Итог игры - 5:3.

Карагандинская "Сарыарка" взяла верх над атырауским "Бейбарысом" в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата РК, сообщает zakon.kz.

Необходимо отметить, что к середине третьего тайма " Сарыарка" выигрывала со счетом 4:0. Атыраусцы сумели в кратчайший период забить три шайбы в ворота карагандинцев и едва не сравняли счет. Точку поставил Дмитрий Михайлов, забросивший пятую шайбу в ворота "Бейбарыса".

Итог игры: 5:3 в пользу карагандинской команды.

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