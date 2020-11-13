"Сарыарка" одолела "Бейбарыс" в домашнем матче
Итог игры - 5:3.
Фото : vk.com/hc.saryarka13 ноября 2020, 21:41
Карагандинская "Сарыарка" взяла верх над атырауским "Бейбарысом" в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата РК, сообщает zakon.kz.
Необходимо отметить, что к середине третьего тайма " Сарыарка" выигрывала со счетом 4:0. Атыраусцы сумели в кратчайший период забить три шайбы в ворота карагандинцев и едва не сравняли счет. Точку поставил Дмитрий Михайлов, забросивший пятую шайбу в ворота "Бейбарыса".
Итог игры: 5:3 в пользу карагандинской команды.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5047686-af282827a872f4a10a76e56483b110b4
Сейчас читают