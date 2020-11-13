Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России

Организация будет заниматься сохранением этнокультурного и языкового многообразия страны.

Президент Владимир Путин подписал 13 ноября Указ о создании в России Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", сообщает zakon.kz.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ассамблея будет участвовать в реализации стратегии государственной национальной политики страны до 2025 года, а также будет заниматься сохранением этнокультурного и языкового многообразия страны. Также организация будет содействовать соблюдению прав коренных малочисленных народов России и решению вопросов межэтнических отношений. Кроме того, она будет оказывать помощь россиянам, которые проживают за рубежом.

Учредителем ассамблеи от имени государства станет Федеральное агентство по делам национальностей. В ее состав и президиум должны войти Министерства культуры, Минобрнауки и Минпросвещения.

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