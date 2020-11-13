Горячие новости
Читайте также

Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России

Организация будет заниматься сохранением этнокультурного и языкового многообразия страны.

Фото : kremlin.ru13 ноября 2020, 22:16

Президент Владимир Путин подписал 13 ноября Указ о создании в России Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", сообщает zakon.kz.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ассамблея будет участвовать в реализации стратегии государственной национальной политики страны до 2025 года, а также будет заниматься сохранением этнокультурного и языкового многообразия страны. Также организация будет содействовать соблюдению прав коренных малочисленных народов России и решению вопросов межэтнических отношений. Кроме того, она будет оказывать помощь россиянам, которые проживают за рубежом.
Учредителем ассамблеи от имени государства станет Федеральное агентство по делам национальностей. В ее состав и президиум должны войти Министерства культуры, Минобрнауки и Минпросвещения.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты