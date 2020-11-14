Гражданка США: Я казашка и хочу найти родителей

Сара рассказывает, что счастлива в приемной семье, но хочет узнать о прошлом, когда ее звали Асем Асылбекова.

Всем привет! Я Сара и я всегда хотела найти свою биологическую маму. Меня взяли из детского дома в поселке Есик. Имя моего отца неизвестно. Я родилась в 2002 году и была принята в 2003 году. Гражданка США Сара Найт написала об этом в своем Facebook, сообщает zakon.kz.

По словам девушки, она ничего не знает о своей биологической семье, передает Almaty.tv.

18-летняя Сара работает ассистенткой медсестры, а коллегам и подписчикам в Instagram гордо говорит, что она казашка.

Когда мои одноклассники меня спрашивают: "ты испанка или ты китаянка", - я отвечаю, что я казашка. Они говорят, а где это? Мне становится обидно, ведь, я ничего не знаю о своей родине. Я хочу найти биологических родителей, чтобы они ответили мне на мои вопросы. Больше ничего не прошу, - поделилась Сара Найт.

У нее есть сводный брат Джек и он тоже был взят на усыновление из казахстанского детдома.

Сара рассказывает, что счастлива в приемной семье, но хочет узнать о прошлом, когда ее звали Асем Асылбекова. Все, что у нее есть - расписка биологической матери.

"В роддоме больше оставаться не могу, от ребенка отказываюсь, я убегаю", - это единственное, что осталось от матери.

В 2015 году дом малютки Есика стал детским садом. Местные сотрудники все те же и одна из них рассказала, что в начале 2000-ых много иностранцев из США, Европы, Филиппин приезжали сюда, чтобы усыновить детей. За столько лет каких-либо записей практически не осталось.

К розыскам подключились и представители местного акимата. Они проверили имя матери (Саида Асылбекова) по базе. Безрезультатно. Судя по расписке, оставленной матерью, при родах у нее отсутствовало удостоверение личности. Официальный запрос на получение доступа к архивным документам 2003 года подан. Надежда найти маму Сары Найт все еще остается.

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