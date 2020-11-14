Тихановская создает "Трибунал" и обещает амнистию силовикам за захват Лукашенко

В своем Telegram-канале она заявила, что ее действующий глава Александр Лукашенко и его пособники являются террористической организацией.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о создании Народного трибунала. Это связано с тем, что Беларусь, по ее словам, окончательно превратилась в место преступления, сообщает zakon.kz.

В своем Telegram-канале экс-кандидат в президенты республики заявила, что ее действующий глава Александр Лукашенко и его пособники являются террористической организацией.

Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным антикризисным управлением объявляю Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее, — заявила она.

Также Тихановская анонсировала процесс "Народного обвинения" по всем собранным материалам по преступлениям режима Лукашенко. Каждый беларус онлайн будет голосовать за обвинение подозреваемых. Оппозиционер объяснила, что они не будут выносить приговоры до честного суда, но те, за которых проголосуют беларусы - "первыми будут привлечены к ответственности".

Народный трибунал займется нейтрализацией идеологов и пособников режима. Также его участники соберут и проверят доказательства преступлений. Кроме того, будет запущена программа "Рапорт", в рамках которой можно будет безопасно и конфиденциально предоставить подтверждения исполнений преступных приказов.

Затем на платформе "Голос" будет запущен процесс Народного обвинения, и "каждый белорус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых".

Если большинство голосует за то, что эти люди должны быть преданы суду, то по статье 109 УПК РБ каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения, — заявила Тихановская.

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