Мать с четырьмя детьми ночует в здании акимата Нур-Султана

Однако ускорить процесс получения квартиры власти не могут. Говорят, это нарушит права остальных очередников.

Асемгуль Ахметова – мама четверых детей ночует в здании столичного акимата. Решилась на это после того, как потеряла и арендную квартиру, и автомобиль, на котором таксовала, сообщает zakon.kz.

Это отчаянный шаг, с помощью которого мать-одиночка надеется получить жилье вне очереди, передает Astana TV.

Пять лет семья арендовала квартиру. Но владельцы решили ее продать и Ахметовых попросили выселиться, несмотря на то что двое из четырех детей с инвалидностью. Семья живет на АСП и детские пособия. Асемгуль подрабатывала в такси, но разбила машину.

Я заслуживаю эту квартиру. Правда должна восторжествовать, потому что, вы сами знаете, со здоровыми детьми тяжело, а когда с особенными детьми вдвойне тяжелее. Я сказала, вы меня либо вынесете вперед ногами с детьми моими, либо только в мою квартиру, потому что я на это полное право имею, - считает многодетная мать Асемгуль Ахметова.

В акимате подтвердили, что женщина с детьми действительно провела ночь в здании. Однако ускорить процесс получения квартиры власти не могут. Говорят, это нарушит права остальных очередников.

Сейчас ее очередь 3200 с чем-то, если я не ошибаюсь. Сами понимаете, 47 тыс. человек у нас стоит в очереди на жилье. Без, вне закона, без очереди никто эту квартиру получить не может, - говорит советник акима города Нур-Султан Даурен Бабамуратов.

Асемгуль предлагали комнату в общежитии, но она отказалась, отметили в акимате. Сама женщина говорит, что из-за инвалидности ее детей, жить в общежитии им никак нельзя.

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