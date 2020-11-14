Мать 15-летней девочки, вышедшей в ЗКО замуж, отказалась от судебной экспертизы
29-летний мужчина обвиняется в то, что прикрываясь фиктивным браком, он намеренно вступил в половой контакт с 15-летней девочкой.
Мать 15-летней девушки, вышедшей замуж в ЗКО, не имеет никаких претензий к ее мужу, сообщает zakon.kz.
В следственном отделе УП города Уральск на данный момент ведется расследование, передает портал Мой Город.
Расследование ведется по статье 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".
29-летний мужчина обвиняется в то, что прикрываясь фиктивным браком, он намеренно вступил в половой контакт с 15-летней девочкой. Подросток после этого надела паранджу темного цвета, полностью прикрыла лицо и пыталась оборвать все родственные связи.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что во время следствия мать 15-летней девочки категорически отказалась от прохождения судебно-медицинских экспертиз и других биологических обследовании.
Мать несовершеннолетней в отношении мужчины каких-либо претензий не имеет. Проводится расследование. Мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили в полиции.
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