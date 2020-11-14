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Прогноз погоды по территории Казахстана на 14 ноября

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

Фото : zakon.kz.14 ноября 2020, 06:01

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 ноября, сообщает zakon.kz.

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северных и восточных регионах с низовой метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангистауской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -5°, облачно.

Прогноз погоды на 14 ноября.


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