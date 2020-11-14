Для Индии Казахстан может стать надежной базой для производства ключевых товаров - Темиргали

Казахстан и Индия обсудили возможности инвестиционного сотрудничества в области агропромышленного комплекса.

Казахстан и Индия обсудили возможности инвестиционного сотрудничества в области агропромышленного комплекса в рамках вебинара "Взаимодействие с Казахстаном: возможности для сотрудничества", сообщает zakon.kz.

На вебинаре выступили Посол РК в Индии Е.Алимбаев, вице-министрсельского хозяйства РК Н. Даирбеков, президент Ассоциации "Масложировой Союз Казахстана" К.Невзоров, директор Департамента по привлечению инвестиций АО "НК "KazakhInvest" Ж. Темиргали, зарубежный представитель АО "НК "KazakhInvest" в Индии А.Нуралина.

В качестве спикеров от индийской стороны выступил Посол Индии в Казахстане П.Кумар, представители Министерства сельского хозяйства Индии, Управления по развитию экспорта сельскохозяйственных и переработанных пищевых продуктов (APEDA), подразделение "YesBank" по агробизнесу и пищевой промышленности, руководители индийских компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества с Казахстаном.

В рамках вебинара стороны подробно обсудили возможности сотрудничества между индийскими и казахстанскими компаниями, в том числе для создания производств ориентированных на потребности внутреннего рынка и экспорта продукции.

В ходе выступления Жандос Темиргали отметил, что агропромышленный комплекс является одним из стратегических секторов экономики Казахстана, важность которого стремительно возрастает.

Благодаря огромной ресурсной базе, стратегическому расположению и доступу к крупным рынкам Европы и Азии, наша страна обладает колоссальным потенциалом для развития данной отрасли. Для растущей миллиардной Индии Казахстан может стать надежной базой для производства ключевых продовольственных товаров. В данной связи, мы приглашаем индийские компании к реализации инвестиционных проектов на территории Казахстана в секторе АПК, включая глубокую переработку зерновых и масличных, производство мяса и молочных продуктов, интенсивное садоводство, переработку картофеля и других овощей. Национальной компанией АО "НК "KAZAKH INVEST" подготовлено более 40 конкретных инвестиционных предложений в рамках различных направлений АПК, которые будут направлены потенциальным индийским инвесторам, - сообщил Ж. Темиргали.

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