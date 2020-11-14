Россия отправила в Карабах 20 самолетов с миротворцами за сутки

Россия за сутки отправила в Карабах 20 самолетов с 170 миротворцами.

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что уже более 1100 российских миротворцев переброшено в Нагорный Карабах, совершено 73 вылета самолетов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Всего группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

За прошедшие сутки 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России уже вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. Воздушные суда доставят на аэродром в Армению более 20 большегрузных автомобилей повышенной проходимости с прицепами, средства материально-технического обеспечения, а также более 170 военнослужащих миротворческого подразделения, - говорится в сообщении.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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