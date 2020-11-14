Владельцы алматинских общепитов жалуются на "рэкет" мониторинговых групп

В акимате Алматы требования рестораторов обещали рассмотреть.

Владельцы алматинских кафе вышли на улицы с требованиями прекратить проверки в период пандемии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Аstanatv.kz.

Визиты мониторинговых групп превратились в рэкет, жалуются бизнесмены. Они уверены, что их работа до поздней ночи никак не повлияет на распространение коронавируса.

У бизнесменов несколько требований: разрешить работать ночью, отменить постоянные проверки и главное уволить главного санврача города. Протестующие штурмовали акимат Алматы несколько часов, после этого к ним вышел сотрудник городской администрации. Он заявил, требования собравшихся противоречат карантинным ограничениям. Но работники общепита стоят на своем. По их словам, в период пандемии доходы ресторанного бизнеса снизились в два раза. В добавок ко всему приходится платить штрафы.

С разницей в несколько минут приехали три проверки. Причем у них метод сейчас изменился: они отправляют пару человек, которые приходят, сидят в баре. Видят, что ты там нарушил постановление и они начинают звонить во все инстанции. Они не оплачивают свой счет. Это уже урон для нас, во-вторых, это уже рэкет настоящий, — рассказывает ресторатор Данияр Ищанов.

По его словам, порой к ресторанам-нарушителям карантина приезжает даже ОМОН.

Подготовка к мониторингу происходит как подготовка к войне: там несколько планов взятия штурмом. Я стоял на входе в бар "Бла-Бла", подъехало пять патрульных машин, два буса, ОМОН против мирного населения приехал. Зачем? — вопрошает Ищанов.

В акимате Алматы требования рестораторов обещали рассмотреть. А санитарная служба настаивает на том, что проверки будут продолжаться. Потому что работа кафе может усугубить ситуацию с коронавирусом.

По городу Алматы функционируют 32 мониторинговые группы при районных акиматах, которые ежедневно проводят контроль по выполнению требований действующих постановлений главного государственного санитарного врача и по Алматы, — поясняет специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Алматы Меруерт Касымова.

Рестораторы Алматы предлагают проверять их работу без применения грубой силы. Они готовы соблюдать дистанцию между посетителями, но просят сохранить режим работы как до карантина.

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