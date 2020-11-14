Количество новых случаев коронавируса возросло в Казахстане

Всего в стране подтверждено 119 833 случая.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 704 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 119 833 случая, из них:

в городе Алматы - 15166(+77),

в городе Нур-Султан - 15110(+86),

в ВКО - 13272 (+248),

в Атырауской области - 11409(+12),

в Карагандинской области - 10787(+17),

в ЗКО - 7417(+35),

в Алматинской области - 5321(+20),

в городе Шымкент - 5287(+5),

в СКО - 4935(+51),

в Павлодарской области - 4934(+49),

в Жамбылской области - 4249(+6),

в Акмолинской области - 4215(+35),

в Костанайской области - 4211(+52),

в Туркестанской области - 3435(+1),

в Мангистауской области - 3415(+1),

в Актюбинской области - 3402(+7),

в Кызылординской области - 3268(+2).

В Казахстане 317 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 48,

в Акмолинской области - 39,

в Актюбинской области - 7,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 98,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 13,

в Костанайской области - 2,

в Павлодарской области - 40,

в СКО - 51,

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 109 275 человек от COVID-19.

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