Количество новых случаев коронавируса возросло в Казахстане
Всего в стране подтверждено 119 833 случая.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 704 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 119 833 случая, из них:
в городе Алматы - 15166(+77),
в городе Нур-Султан - 15110(+86),
в ВКО - 13272 (+248),
в Атырауской области - 11409(+12),
в Карагандинской области - 10787(+17),
в ЗКО - 7417(+35),
в Алматинской области - 5321(+20),
в городе Шымкент - 5287(+5),
в СКО - 4935(+51),
в Павлодарской области - 4934(+49),
в Жамбылской области - 4249(+6),
в Акмолинской области - 4215(+35),
в Костанайской области - 4211(+52),
в Туркестанской области - 3435(+1),
в Мангистауской области - 3415(+1),
в Актюбинской области - 3402(+7),
в Кызылординской области - 3268(+2).
В Казахстане 317 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 48,
в Акмолинской области - 39,
в Актюбинской области - 7,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 98,
в Жамбылской области - 3,
в ЗКО - 3,
в Карагандинской области - 13,
в Костанайской области - 2,
в Павлодарской области - 40,
в СКО - 51,
в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровели – 109 275 человек от COVID-19.
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