Еще 8 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки
За прошедшие сутки было зарегистрировано 199 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19.
Фото : zakon.kz.14 ноября 2020, 09:02
Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14 ноября, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 627 человека, среди которых 437 детей. В стационарах находится – 3 001 пациент, на амбулаторном уровне – 5 626 человек. 191 человек находятся в тяжелом состоянии, 25– крайней степени тяжести, 26 - на аппаратах ИВЛ.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 14 ноября 2020 года
За прошедшие сутки было зарегистрировано 199 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 69 человек.
С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 39 923, случаев с летальным исходом - 416, всего выздоровели – 29 485 человек.
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