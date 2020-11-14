Еще 8 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

За прошедшие сутки было зарегистрировано 199 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14 ноября, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 627 человека, среди которых 437 детей. В стационарах находится – 3 001 пациент, на амбулаторном уровне – 5 626 человек. 191 человек находятся в тяжелом состоянии, 25– крайней степени тяжести, 26 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 14 ноября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 199 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 69 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 39 923, случаев с летальным исходом - 416, всего выздоровели – 29 485 человек.

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