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Ученые выяснили, что случилось с водой на Марсе

Марс постоянно теряет свою оставшуюся воду.

Фото : Pixabay14 ноября 2020, 09:35

Изучая атмосферу планеты, ученые смогли найти новые сведения об истории планеты. В ней команда обнаружила следы воды, передает zakon.kz со ссылкой на UNILAD.

Автор исследования Шейн Стоун-планетолог из Аризонского университета рассказал, что за недостаток воды на Марсе возможно ответственны пылевые бури.

Считается, что пыльные бури поднимаются с поверхности планеты, всасывая молекулы воды и поднимая их в атмосферу. Однако Стоун отметил, что это не приводит к типичному процессу круговорота воды, который имеет место на Земле. Вместо этого частицы водорода покидают планету.

Поскольку гигропауза Марса работает иначе, чем на Земле, вода перемещается в верхние слои атмосферы, где она расщепляется на воду и кислород. Затем он покидает атмосферу и Марс навсегда.

Пыльные бури означают, что Марс постоянно теряет свою оставшуюся воду, и этот процесс повторяется в течение миллионов лет, вероятно, поэтому планета сейчас так пустынна. До сих пор неясно, могла ли вода, которая когда-то была на планете, сделать Марс пригодным для жизни.


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