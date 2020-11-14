Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС уменьшилась на 11,6%

В общем объеме внешнеторгового оборота со странами ЕАЭС 92,3% приходится на РФ.

В январе-сентябре 2020года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 13706,6 млн долларов США, сообщает zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике.

Это на 11,6% меньше, чем в январе-сентябре2019г., в том числе экспорт –3819,5млн. долларов США (уменьшился на 16,5%), импорт –9887,1млн. долларов США (уменьшился на 9,6%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию– 92,3%, Кыргызскую Республику – 4,1%, Республику Беларусь – 3,5%, Республику Армения – 0,1%.

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