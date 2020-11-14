Руководство алматинской гостиницы изобличено в содержании секс-притона

Одна из семерых девушек легкого поведения – подданная Республики Узбекистан.

Руководство гостиницы изобличено в содержании притона в Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Рейд сотрудники криминальной полиции провели минувшей ночью. В центре оперативного внимания – гостиничный комплекс, расположенный по проспекту Райымбека, в Наурызбайском районе Алматы.

В момент визита оперативников на рабочем месте находились семеро женщин, занимающиеся проституцией и администратор заведения, который тоже выполнял в интим – бизнесе, так называемую, отведенную роль. Одна из семерых девушек легкого поведения – подданная Республики Узбекистан, в нашей стране находилась нелегально, с нарушением миграционного законодательства. В ближайшее время по решению суда она будет выдворена за пределы Казахстана. Задержанные были доставлены в полицию и проверены на причастность к каким-либо преступлениям, а также правонарушениям. Меры воздействия приняты и в отношении руководства гостиницы, превратившего заведение в притон для оказания интим услуг, – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

В полиции напомнили, что в Алматы с 10 ноября проводится специальная отработка “Стоп Трафик”, направленная, в первую очередь, на оздоровление криминогенной обстановки, а также выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере трафика людей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!