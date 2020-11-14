Руководство алматинской гостиницы изобличено в содержании секс-притона
Одна из семерых девушек легкого поведения – подданная Республики Узбекистан.
Фото : express14 ноября 2020, 11:20
Руководство гостиницы изобличено в содержании притона в Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Рейд сотрудники криминальной полиции провели минувшей ночью. В центре оперативного внимания – гостиничный комплекс, расположенный по проспекту Райымбека, в Наурызбайском районе Алматы.
В момент визита оперативников на рабочем месте находились семеро женщин, занимающиеся проституцией и администратор заведения, который тоже выполнял в интим – бизнесе, так называемую, отведенную роль. Одна из семерых девушек легкого поведения – подданная Республики Узбекистан, в нашей стране находилась нелегально, с нарушением миграционного законодательства. В ближайшее время по решению суда она будет выдворена за пределы Казахстана. Задержанные были доставлены в полицию и проверены на причастность к каким-либо преступлениям, а также правонарушениям. Меры воздействия приняты и в отношении руководства гостиницы, превратившего заведение в притон для оказания интим услуг, – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
В полиции напомнили, что в Алматы с 10 ноября проводится специальная отработка “Стоп Трафик”, направленная, в первую очередь, на оздоровление криминогенной обстановки, а также выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере трафика людей.
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