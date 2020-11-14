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И.о. главы Кыргызстана подал уведомление в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

По закону на период избирательной кампании он обязан сложить полномочия президента и главы кабмина.

Фото : mir2414 ноября 2020, 11:41

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров подал уведомление в ЦИК о намерении участвовать в досрочных выборах главы государства, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики, - заявил представитель пресс-службы.

Отметим, что по закону на период избирательной кампании он обязан сложить полномочия президента и главы кабмина. Приставка и. о. перейдет спикеру парламента Таланту Мамытову. Исполнять обязанности премьера будет первый вице Артем Новиков.

Сегодня последний день подачи уведомлений.


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