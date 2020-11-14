Финансовая пирамида работала в Туркестанской области

Задержаны 12 человек, подозреваемых в организации пирамиды.

В Туркестанской области задержаны 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды "Indigo-24 Evolution", нанесших ущерб гражданам на 1,5 миллиарда тенге, передает zakon.kz.

Деятельность пирамиды в Жетысай была пресечена летом. Данный факт зарегистрировали по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Спустя месяц количество потерпевших составило свыше 300 человек.

В целях задержания подозреваемых, причастных к созданию пирамиды, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установили личности подозреваемых и вышли на их след. Из Шымкента в районный отдел полиции доставили директора, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды. В ходе расследования изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства, - сообщили в ДП Туркестанской области.

Полицейские задержали сначала пятерых подозреваемых, а после остальных. Жертвами финансовой пирамиды стали жители Жетысайского, Шардаринского, Мактаарльского и Сарыагашского районов. Расследованием занимается специальная следственно-оперативная группа, созданная из числа профессиональных сотрудников областного департамента полиции.

Как отметил начальник Следственного управления ДП Туркестанской области полковник полиции Нурмахан Жалгасов, пирамида была основана в 2015 году в Алматы.

В качестве ее основателей и организаторов задержаны несколько родственников. Установлено также, что в Туркестанской области они назначили директорами несколько жителей, которые в роли директоров и собирали с сельчан по миллиону тенге, обещая вернуть с прибылью, таким образом совершая свои махинации. В настоящее время количество потерпевших увеличилось на более 1,5 тысяч человек. Все заявления нами зарегистрированы в законном порядке. Задержанные 12 подозреваемых лиц взяты под стражу. Общая сумма ущерба нанесенная потерпевшим на сегодняшний день составила свыше 1 миллиарда тенге. Мы не исключаем вероятности того, что количество потерпевших и подозреваемых может возрасти. К тоже сумма нанесенного ущерба также может увеличиться многократно. - резюмировал он.

Как оказалось, большая часть вкладчиков - это те, кто поверил словам подозреваемых, обманулся и внес вклад, оформив кредиты. На сегодняшний день сумма внесенных вкладчиками денег составляет от 1 миллиона до 10 миллионов тенге. Стоит отметить, что на имущество преступной группы наложен арест.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!