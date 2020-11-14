Горячие новости
Читайте также

Новые врачебные амбулатории откроются в селах в Акмолинской области

Строительство объектов реализуется по программе "Дорожная карта занятости".

Фото : zakon.kz.14 ноября 2020, 12:02

В целях развития первичной медико-санитарной помощи в области реализуются проекты по строительству объектов сферы здравоохранения, сообщает zakon.kz.

До конца этого в селах региона планируется открыть несколько врачебных амбулаторий, передает управление внутренней политики.

Завершается строительство врачебных амбулаторий в селе Степное Шортандинского района и в селе Софиевка Целиноградского района. Строительство объектов реализуется по программе "Дорожная карта занятости".

Амбулатория в селе Степное рассчитана на 25 посещений в смену. В одноэтажном здании размещены регистратура, процедурная, прививочная, кабинеты врачей, клиническая и биохимическая лаборатории. Здесь будут работать 13 специалистов согласно штатному расписанию. Из них 3 врача, 7 средних медицинских работников, лаборант, акушерка и медсестра процедурного кабинета. Медицинское учреждение будет обслуживать пять тысяч человек. Объект почти готов к эксплуатации, осталось оформить правоустанавливающие документы, - сообщил главный врач Шортандинской районной больницы Руслан Бутембаев.

По врачебной амбулатории в селе Софиевка, рассчитанной на 50 посещений, завершены работы по благоустройству, завершаются работы по обустройству кровли, внутренние отделочные работы, монтаж кафельной плитки, внутренних инженерных сетей, блочно-модульной котельной.

К слову, в регионе выделены средства на строительство еще двух медицинских учреждений в пристоличных селах – врачебной амбулатории в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты