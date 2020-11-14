До конца 2020 года будут предоставлены 1903 квартиры за счет бюджетных средств очередникам и вкладчикам "Жилстройсбербанка".

Очередники в ЗКО получат более 1800 земельных участков, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, выступая на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, где рассказал о развитии региона в рамках выполнения задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана.

Президент страны в Послании народу Казахстана подчеркнул, что социальное благополучие граждан тесно связано, прежде всего, с жилищным вопросом. В Западно-Казахстанской области активно строятся дома для жителей, как в рамках государственных программ, так и частными строительными компаниями. В текущем году в рамках государственной программы "Нұрлы жер" на строительство 17 многоквартирных жилых домов (2503 квартир) и 139 жилых домов (474 квартиры) в сельской местности выделены 21,1 миллиарда тенге. До конца 2020 года будут предоставлены 1903квартиры за счет бюджетных средств очередникам и вкладчикам "Жилстройсбербанка". Это в 1,8 раза больше квартир, чем в прошлом году.

Одним из крупных проектов, реализуемых в г. Уральске, является строительство нового микрорайона Акжаик. В настоящее время проведены инженерные сети, определены первые инвесторы в строительство жилых домов. С 2021 года в данном районе начнутся работы по строительству жилья. Это, в свою очередь, придаст новый импульс развитию строительной отрасли региона, – отметил аким области Гали Искалиев.

Также началась работа по предоставлению земельных участков в г. Уральске и районах региона для строительства социальных частных домов, обеспеченных соответствующими коммуникациями, которая была приостановлена с 2011 года. Так, в следующем году будут распределены земельные участки в черте областного центра – 1141 участок в поселке Круглоозерное, а также подготовлены 528 земельных участков в селе Федоровка Теректинского района и 144 земельных участка в Каратобинском районе. Эта работа позволит решить жилищный вопрос сельчан и снизить миграцию из села в город.

Активно строятся в регионе физкультурно-оздоровительные комплексы. В соответствии с поручением Президента страны, в районных центрах строятся 9 ФОКов.

Что касается водообеспечения в регионе, то на водоснабжение 32 сел в регионе выделено 7,7 миллиардов тенге. По итогам года обеспеченность сельского населения централизованным водоснабжением возрастет до 88%. Также в текущем году планируется обеспечить голубым топливом 24 села в районах области. В результате доля обеспеченности населения области природным газом возрастет до 98,6%, – отметил аким области.

До 80% возросло количество предоставляемых населению электронных услуг в регионе. Цифровизация упрощает жизнь, искореняя бумажную волокиту. В рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" в регионе внедряется геоинформационный портал.

Во время чрезвычайного положения в короткие сроки мы запустили сайт stopcovid.kz. Также хорошо помогает в работе с населением call-центр iKomek109 Uralsk, оперативно работает call-центр 112 – система контроля исполнения работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, население активно пользуется мобильным приложением "SmartUralsk". Необходимо отметить, что разработчиками многих IT-решений являются наши местные компании, – подчеркнул аким области Гали Искалиев.

Также в проекте по проведению мобильного интернета посредством технологий 3G/4G участвуют 70 сел области. Это позволит создать условия и для развития сферы образования и получения доступного качественного образования детьми. Сейчас в регионе в дошкольных организациях воспитываются более 30 тысяч детей. Охват детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием обеспечен на 100%. Для строительства детских садов и школ привлекаются частные инвесторы в рамках государственно-частного партнерства. Решается вопрос трехсменности школ и аварийных учебных заведений. В этом году выделены 8 млрд. тенге на строительство 6 школ, 8,8 млрд. тенге на капитальный ремонт 33 учреждений образования города Уральска и всех районов, также начато строительство 4 общежитий на 1200 мест.

В целях охвата населения качественной медпомощью строится модульная инфекционная больница в Уральске. Сейчасс ЗКО по уровню распространения коронавирусной инфекции находится в "красной" зоне, еженедельно отмечается рост заболеваемости населения COVID-19, в среднем на 59%. С целью выявления инфекции на ранних стадиях в регионе функционируют 8 лабораторий мощностью до 2750 исследований в сутки. Работают 7 инфекционных стационаров. Сформирован резерв коек в количестве 2028 штук (1253 - инфекционных, 775 - карантинных). Медорганизации области оснащены необходимым количеством оборудования. В аптечной сети и медорганизациях ЗКО сформирован двухмесячный неснижаемый запас лекарственных средств. Создан стабилизационный фонд по 25 наименованиям лекарств.

Активную помощь в борьбе с пандемией оказывают волонтеры области. Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, волонтерство – это форма выражения патриотизма и служения обществу. В период пандемии за небольшое время волонтерское движение в регионе набрало значительные обороты, сплотив вокруг себя граждан с самыми благими намерениями. Разработан сайт Volonteer07.kz, где зарегистрированы сейчас порядка 10 тысяч западноказахстанских волонтеров.

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