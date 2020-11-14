Регион занимает 3 место в республике по разведению племенных пород крупнорогатого скота.

ЗКО занимает второе место в стране по развитию мясного направления, сообщает zakon.kz.

Это одна из семи экосистем, озвученных Главой государства, в которой у Западно-Казахстанская области самый высокий потенциал в республике. Регион занимает 3 место в республике по разведению племенных пород крупнорогатого скота. По поголовью крупного рогатого скотаобласть находится на 4 месте в стране. По выращиванию крупного рогатого скота мясного направления область занимает второе место.

Восемь тысяч тонн мяса идут на экспорт в ЗКО – свыше 6000 тонн мяса в соседние регионы, около 2000 тонн мяса в такие зарубежные страны как, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Россия и Армения. Для гарантированного сбыта ежегодного приплода живого скота, рассматриваются рынки Северного Ирана и Турции, где проживают более 100 миллионов жителей тюркских народов с традиционной культурой потребления пастбищного мяса.

Для наращивания транспортно-логистического потенциала региона в прошлом году были отремонтированы 368 км дорог, в этом году на ремонт 436,5 км дорог было выделено 36,2 миллиарда тенге. В настоящее время продолжается ремонт дороги "Самара – Шымкент", соединяющей область с одним из крупнейших городов России – Самарой, а также дороги "Чапаев-Жалпактал-Казталов-граница РФ", выходящей на Саратовскую область РФ. Продолжаются работы по строительству автодорог республиканского значения "Казталов-Жанибек-граница РФ", Онеге-Бисен-Сайкин, связывающих Западно-Казахстанскую область с Волгоградской и Астраханской областями России. Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт дороги "Подстепное-Федоровка-граница РФ" в направлении Оренбургской области России, выделено финансирование на реконструкцию трассы "Атырау-Уральск". В целом, это даст возможность развивать транзитный потенциал области и увеличивать доходные источники экономики нашего региона, – пояснил Гали Искалиев.

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