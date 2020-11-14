Аким ЗКО озвучил основные итоги развития региона за 2020 год

По итогам 10-ти месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал в ЗКО составил 364,6 миллиарда тенге.

Аким области Гали Искалиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций озвучил основные итоги развития региона за 2020 год, сообщает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области реализуются 217 проектов по программе "Экономика простых вещей", 25 инвестпроектов на сумму 1,9 триллиона тенге, 1,4 триллиона тенге составил объем промышленной продукции, увеличен объем валовой продукции сельского хозяйства, который составил 167,7 миллиарда тенге.

Благодаря реализации в ЗКО проектов в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса–2025", "Экономика простых вещей", "Дорожная карта занятости-2025" оказана поддержка субъектам МСБ по сохранению 2875 рабочих мест и созданию в этом году 270 новых рабочих мест. Свыше 12 тысяч предпринимателей области, в результате предпринятых государством мер поддержки бизнеса, предложенных Главой государства во время пандемии, получили порядка 6 миллиардов тенге. В регионе проводится работа по передаче коммунальных объектов в доверительное управление, с целью оптимизации расходов областного бюджета и поддержки предпринимателей. Как отметил глава региона, свыше 1 миллиарда тенге бюджетных средств сэкономили в ЗКО на сокращении имиджевых расходов. Переход в 2020 году на трехлетний бюджет финансирования позволил оптимизировать все расходы, в результате чего образовалась экономия значительных средств – в 2020 году эта сумма составила 395,4 миллиона тенге, на 2021 год – 354,9 миллиона тенге и на 2022 год – 356,4 миллиона тенге. Все сэкономленные средства будут затрачены на решение социальных проблем региона.

Социальную помощь во время пандемии получили от государства 77 тысяч западноказахстанцев в размере 42500 тенге. По инициативе Елбасы, лидера партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева, и при поддержке Фонда "Біргеміз" более 29 тысячам человек в регионе была оказана единовременная финансовая помощь в размере 1,4 миллиарда тенге. Также 4,7 тысяч семей получили адресную социальную помощь на общую сумму 1,3 миллиарда тенге, около 5 тысяч детей – гарантированный социальный пакет на сумму 277,3 миллиона тенге.

Сегодня уровень безработицы в регионе составляет 5%. За 10 месяцев текущего года созданы более 16 тысяч новых рабочих мест. В 2020 году, в соответствии с разработанным комплексным планом по снижению безработицы и обеспечению занятости населения области, мерами занятости охвачены порядка 18 тысяч человек по области, – отметил аким ЗКО Гали Искалиев.

По итогам 10-ти месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал в ЗКО составил 364,6 миллиарда тенге, в этом году вводятся 10 инвестпроектов на сумму более 19 миллиардов тенге. На Региональном Совете инвесторов поддержаны 18 проектов на общую сумму 46 миллиардов тенге с созданием более 900 постоянных рабочих мест, по 4 проектам уже начато строительство. В регионе началось строительство внешней инфраструктуры индустриальной зоны на участке в 281 гектар.

Нам важно отойти от зависимости от нефтегазового сектора. Поэтому в приорите сейчас создание диверсифицированной, технологичной экономики, которая будет работать на повышение благосостояния населения. При этом мы исходим из наших конкурентных преимуществ и реальных возможностей, – отметил аким области.

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