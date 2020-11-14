Аскар Мамин проинспектировал ход строительства жилья в столице

В Казахстане по итогам 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 150 тыс. жилищ.

Премьер-министр Аскар Мамин проинспектировал ход строительства в рамках программы "Нұрлы жер" социального жилья в новом столичном микрорайоне, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина

В течение нескольких лет здесь будут построены жилищные комплексы на 35 тыс. квартир общей площадью 1,9 млн м². В настоящее время идет строительство домов жилой площадью 200 тыс. м² (4073 квартир), задействовано свыше 1000 человек, работа ведется в две смены с применением передовых разработок в отрасли крупнопанельного домостроения. Первая очередь жилищных комплексов будет сдана в эксплуатацию в текущем году.

Глава Правительства поручил качественно выполнить все строительные работы и сдать объекты в эксплуатацию в запланированные сроки.

За 10 месяцев 2020 г. в г.Нур-Султан введено в эксплуатацию свыше 2 млн м² жилья. До конца т. г. будет дополнительно введено порядка 8 тыс. квартир доступного жилья. Из них 966 квартир будет приобретено для арендного жилья (616 – для малообеспеченных семей, 350 для работающей молодежи), 1000 квартир — для учителей, врачей, сотрудников полиции, противопожарной службы, работников сферы культуры и спорта. На 2021 год в столице запланирован ввод порядка 10 тыс. квартир социального жилья.

В Казахстане по итогам 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 150 тыс. жилищ общей площадью 15 млн м². Арендными и кредитными квартирами в РК обеспечат свыше 35 тысяч семей из числа социально-уязвимых слоев населения, молодежи, работников бюджетных организаций.

В инспекционной поездке приняли участие Заместитель Премьер-Министра Р. Скляр, аким г. Нур-Султан А. Кульгинов, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев и др.

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