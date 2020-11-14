Глобальную систему обмена патогенами призвал создать глава ВОЗ

Пандемия COVID-19 продемонстрировала последствия хронического недоинвестирования в общественное здравоохранение.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия COVID-19 показала, что существует "настоятельная необходимость" в согласованной на глобальном уровне системе обмена патогенными материалами и клиническими образцами, чтобы способствовать быстрой разработке медицинских контрмер в качестве глобальных общественных благ, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Она не может основываться на двусторонних соглашениях, и на переговоры не могут уйти годы, - заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ предлагает новый подход, который будет включать хранилище материалов, размещенных в безопасном швейцарском учреждении, соглашение о том, что обмен материалами в этом хранилище является добровольным. Также ВОЗ может содействовать передаче и использованию этих материалов.

Он сказал, что министры здравоохранения Таиланда и Италии, а также федеральные чиновники Швейцарии выразили свою поддержку этому предложению. Другие страны также выразили заинтересованность.

По его словам, пандемия COVID-19 продемонстрировала последствия хронического недоинвестирования в общественное здравоохранение.

Этот кризис в области здравоохранения вызвал социально-экономический кризис, который затронул миллиарды жизней и подорвал глобальную стабильность и солидарность. Возвращение к статус-кво - это не вариант. Пришло время для нового истории, которая рассматривает здоровье не как стоимость, а как инвестиции, которые являются основой продуктивной, устойчивой и стабильной экономики, - сказал он.

Глава ВОЗ объявил о создании нового Совета по экономике здравоохранения для всех, который сосредоточит свое внимание на связях между здоровьем и устойчивым, инклюзивным и инновационным экономическим ростом.

Совет будет состоять из ведущих экономистов и экспертов в области здравоохранения и, как ожидается, проведет свое первое виртуальное заседание в ближайшие недели, чтобы обсудить свой план и режим работы.

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