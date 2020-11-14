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Похолодание способствует росту заболеваемости КВИ– граждан просят избегать мест массового скопления

В "Казгидромете" заявили, что в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода.

Фото : otyrar14 ноября 2020, 15:05

Похолодание в Алматы, угроза заболеваемости ОРВИ: жителям города рекомендуют соблюдать меры профилактики, сообщает zakon.kz.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в 2,2 раза
Похолодание в Алматы, угроза заболеваемости ОРВИ: жителям города рекомендуют соблюдать меры профилактики
открытые источники

Санитарно-эпидемиологическая ситуация осложняется в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Только за прошедшие сутки в Алматы зафиксировано 77 случаев заражения КВИ. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в 2,2 раза.

В "Казгидромете" заявили, что в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. Водителей просят повысить внимательность на дорогах. Не рекомендуются походы в горы из-за высокого снежного покрова и низкой температуры.

В связи с этим санитарно-эпидемиологическая служба Алматы рекомендует жителям мегаполиса соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления, пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

При наличии симптомов ОРВИ алматинцев просят не выходить из дома, вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.


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