Аферистки "обменяли" пенсионеру настоящие деньги на фальшивые в Костанайской области

У пенсионера оказались бдительные соседи, установившие на своем доме камеру наблюдения.

Гастролирующие аферистки обманули пенсионера в Костанайской области, сообщает zakon.kz.

Задержать мошенниц удалось благодаря соседской камере видеонаблюдения, передает Alau.kz.

В селе Николаевка две женщины, представившись продавцами вошли в дом одинокого пенсионера. Он не стал у них ничего покупать, тогда одна из них попросила разменять десятитысячную купюру. Лишь, когда женщины ушли пенсионер заметил, что купюра сувенирная.

У пенсионера оказались бдительные соседи, установившие на своем доме камеру наблюдения. На записи, в указанное потерпевшим время визита мошенниц, был виден автомобиль с российскими номерами, на котором женщины уехали. По другим видеорегистраторам его удалось отследить.

Полицейские установили, что данная автомашина последовала сначала в районный центр, а потом в поселок Тобол. В кратчайшие сроки передвижение и местоположение автомобиля было полностью отслежено и установлено. В нем оказались две разыскиваемые полицейскими женщины, которых опознал потерпевший, - сказал старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Хамит Галлямов.

В отношении гастролерш возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное по предварительному сговору".

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