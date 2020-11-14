В Карагандинской области открыли памятник Абаю и улицу его имени

В области имя Абая носят город, 77 улиц и 12 учреждений.

В Карагандинской области продолжается череда мероприятий, посвященных 175-летию великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. В Караганде его имя присвоили одной из улиц, а в городе Абае открыли ему памятник, сообщает zakon.kz.

Торжественное открытие улицы при участии официальных лиц и жителей города прошло в центре шахтерской столицы - у памятника Абаю.

Заслуженный деятель искусств РК, лауреат премии Международного клуба Абая Серик Аксункарулы прочел стихи, посвященные великому поэту и мыслителю, и отметил важность его трудов для всех казахстанцев:

Я читал произведения поэтов-классиков: Пушкина, Гете и многих других. Но произведения Абая - это отдельное бескрайнее творчество. Сегодня еще не все его произведения переведены на русский. Я считаю, чтобы знать Абая, нужно изучать казахский язык.

Мероприятие по открытию улицы посетил руководитель молодежного крыла румынского этнокультурного центра Dacia Александр Урмашов.

Это здорово, что в нашем городе появилась улица, названная в честь великого мыслителя Абая, - отметил Александр Урмашов. - Его труд и вклад признан во всем мире. В этом году состоялось открытие бюста Абая в Бухаресте. Это означает, что весь мир поддерживает стремление Казахстана к национальному возрождению.

Монумент высотой почти десять метров, отлитый из бронзы, появился на площади перед Домом культуры в Абае. Это дань уважения за огромный вклад Абая Кунанбаева в народное просвещение и за многие другие заслуги.

Автор проекта - член Союза художников Казахстана Бейбит Мустафин. Скульптор изобразил поэта в полный рост, с книгой в руках и устремленным вдаль взглядом. Эскиз отбирался на конкурсной основе и утвержден республиканской Государственной комиссией по памятникам и сооружениям.

На изготовление монумента ушло 5,6 тонны бронзы. Фигуру отлили на комбинате областного филиала Союза художников Казахстана.

В Карагандинской области это восьмой по счету памятник Абаю. Первые скульптуры появились 50 лет назад.

В этом году вся страна празднует 175-летие великого Абая Кунанбаева. Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, это способствует духовному развитию нации и сплочению народа. В нашей области прошли сотни мероприятий, посвященных юбилейной дате. Сегодня мы еще раз отдаем дань великому сыну казахского народа, - сказал глава региона Женис Касымбек на открытии памятника в Абае. - Мы все учились на творчестве и мудрых словах назидания Абая. Его заветы актуальны и поныне. Наша с вами задача - сохранить это богатство и передать его следующим поколениям.

В церемонии открытия памятника приняли участие горожане и гости - депутаты Мажилиса Парламента РК, абаеведы.

Абай - это великий путь нашей нации в будущее, золотой стержень нашей духовности. Все великие качества казахского народа заложены в наследии Абая, в его мудрых мыслях. Формирование интеллектуальной и образованной нации, модернизация сознания - все это дает познание сокровища духовного наследия Абая. Его мудрость вкладывает в сердце каждого человека доброту, - отметил заслуженный деятель РК Аманжол Альтаев.

Площадь районного Дома культуры преобразилась. Территорию благоустроили по программе "Дорожная карта занятости". Отремонтировали фонтаны, ротонды и фасад ДК. Поменяли брусчатку, установили современные светильники, скамейки, урны.

В этот же день в Абае презентовали сборник произведений местных поэтов "Абай жаққан бір сәуле...". Также был представлен дисковый сборник романа-эпопеи Мухтара Ауэзова "Абай жолы" на 18 языках мира. Оцифровка книг проведена совместно с центральной библиотекой Шахтинска.

В Карагандинской области в честь 175-летия Абая Кунанбаева проводились выставки, конкурсы чтецов, научно-практические конференции, челленджи и другие мероприятия. Спектакли, приуроченные к юбилею, поставили казахский и русский драмтеатры.

В области имя Абая носят город, 77 улиц и 12 учреждений.

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