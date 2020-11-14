Притон функционировал в Актобе под видом SPA-салона
На момент проверки в помещении находились две девушки, оказывавших интимные услуги.
В Актобе сотрудники криминальной полиции выявили притон для оказания интимных услуг, сообщает zakon.kz.
Притон, работающий под видом SPA-салона, обнаружен в ходе проведения ОПМ "Стоп Трафик".
Была задержана жительница города, выполнявшая функции администратора заведения, предоставляя клиентам салона девушек для оказания интимных услуг.
На момент проверки в помещении находились две девушки, оказывавших интимные услуги, оказавшиеся жительницами Актюбинской области.
ДП области по данному факту начато досудебное расследование по статье 309 части 1 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничества".
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