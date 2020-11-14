Экс-глава СНБ Армении задержан по подозрению в подготовке убийства Пашиняна

Как отметила его адвокат, полет мысли властей страны, которые пытаются заткнуть политических оппонентов, дошел до того, что появляются обвинения в подготовке убийства.

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении задержали бывшего главу ведомства, лидера оппозиционной партии "Айреник" ("Родина") Артура Ванецяна по подозрению в подготовке к узурпации государственной власти, сообщает zakon.kz.

По словам его адвоката, Ванецян подозревается в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает РИА "Новости".

Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении деяний по статьям "Cоучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "Подготовка узурпации власти", "Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору, — написала его адвокат Лусине Саакян в Facebook.

Как отметила адвокат, полет мысли властей страны, которые пытаются заткнуть политических оппонентов, дошел до того, что появляются обвинения в подготовке убийства Пашиняна.

Все это уже невозможно комментировать в правовой плоскости. Это позорное политическое преследование, направленное на сохранение власти, доведения до конца антигосударственных программ, — считает Саакян.

Протесты в Ереване начались 10 ноября после подписания трехсторонних соглашений с Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На улицы вышли недовольные решением Никола Пашиняна армяне. Они выступили против прекращения военных действий и призвали Пашиняна уйти в отставку.

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