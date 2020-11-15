В районах Актюбинской области сдали в эксплуатацию газопровод и школу-интернат

По итогам поездки Ондасын Уразалин поручил акимам Алгинского, Темирского, Мугалжарского районов эффективно использовать государственные программы, развивать инфраструктуру, увеличивать количество рабочих мест.

В субботу, 14 ноября, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин посетил Алгинский, Мугалжарский и Темирский районы, сообщает zakon.kz.

В ходе поездки в Алгинский район Ондасын Уразалин ознакомился с ходом строительства газопровода в селе Сарыкобда.

Строительные работы будут завершены в декабре 2020 г., газом будут обеспечены 92 жилых дома, 3 социальных объекта. Для этих целей было выделено 195 млн тг.

Затем глава региона запустил газопровод в селе Болгарка, в котором проживает 415 жителей.

В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять эффективные меры по повышению качества жизни и благосостояния населения. Политическая стабильность в стране, развитие экономики - это результат нашего общего труда. В регионе из 323 населенных пунктов, нуждающихся в газе, 128 уже получили доступ к природному газу. 95,2% жителей области пользуются голубым топливом, до конца года данный показатель будет доведен до 97%. В рамках программы "ДКЗ" в текущем году планируется реализация 13 инфраструктурных проектов на сумму около 1 млрд тенге, - отметил Ондасын Уразалин.

В пос. Шубаркудук Темирского района аким области принял участие в открытии средней школы на 320 мест с интернатом на 60 мест. В результате в районе решен вопрос трехсменности.

В следующем году исполняется 30 лет Независимости нашей страны. Под руководством Президента динамично развивается экономика Казахстана, улучшается социальное положение населения. В стране строятся и вводятся в эксплуатацию сотни объектов образования. В области ведется строительство 20 школ на 5875 мест, - сказал глава региона.

Ондасын Уразалин осмотрел здание школы-интерната, спортивный зал, учебные кабинеты.

Также аким области ознакомился со строительством мавзолея Досшан Ишана.

Строительство музея под открытым небом проводится по инициативе акима области в рамках программы “Рухани жаңғыру”. Работы на историко-культурном объекте завершатся в 2021 году.

Рабочая поездка главы региона продолжилась в селе Сагашили Мугалжарского района, где он ознакомился с ремонтом дорог. В текущем году по программе "ДКЗ" заасфальтированы улицы Кунанбаева, Баишова, Жубанова, Молдагуловой, Женис на общую сумму 184 млн тг, трудоустроено 30 местных жителей.

Также Ондасын Уразалин ознакомился с ходом реконструкции участка 100-300 км дороги республиканского значения “Актобе-Атырау”. Реконструкция дороги “Актобе-Кандыагаш” протяженностью 89 км начнется весной 2021 года. В настоящее время определены подрядные организации для реализации проекта, начаты подготовительные работы.

Затем глава региона ознакомился с ходом благоустройства дворов, капитального ремонта автомобильных дорог в городе Кандыагаш, посетил цех по производству мебели “Айтымбетов".

Мини-цех по производству офисной и домашней мебели был запущен в 2020 году в рамках программы "Экономика простых вещей". Стоимость проекта составила 20 млн тенге, мощность 350 единиц в год.

По итогам поездки Ондасын Уразалин поручил акимам Алгинского, Темирского, Мугалжарского районов эффективно использовать государственные программы, развивать инфраструктуру, увеличивать количество рабочих мест.

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